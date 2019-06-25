Вязаный котенок крючком
Вязаная игрушка милый котенок амигуруми от Светланы Будариной. Для изготовления котика используйте хлопковую или акриловую пряжу и подходящий по размеру крючок. Высота готового котенка около 19 см.
Instagram: @svetlana_b_workshop
Материалы:
- Пряжа из Троицка «Кроха» (20% шерсть, 80% акрил, 50 г/135 м)
- Крючок 2.5-3.0 мм
- Пластиковые глазки и носик на безопасном креплении
- Наполнитель
Условные обозначения:
КА — кольцо амигуруми
вп — воздушная петля
сбн — столбик без накида
пр — прибавка
уб — убавка
(…) хn раз – повторить указанное в скобках n раз
(12) – количество петель в конце ряда
Описание вязания котенка амигуруми
Голова
Ряд 1: 6 сбн в КА (6)
Ряд 2: пр в каждую петлю (12)
Ряд 3: (1 сбн, пр) x6 (18)
Ряд 4: (2 сбн, пр) x6 (24)
Ряд 5: (3 сбн, пр) x6 (30)
Ряд 6: (4 сбн, пр) x6 (36)
Ряд 7: (5 сбн, пр) x6 (42)
Ряд 8: (6 сбн, пр) x6 (48)
Ряд 9: (7 сбн, пр) x6 (54)
Ряд 10: (8 сбн, пр) x6 (60)
Ряды 11-22: 60 сбн (60) — 12 рядов
Ряд 23: (8 сбн, уб) x6 (54)
Ряд 24: (7 сбн, уб) x6 (48
Ряд 25: (6 сбн, уб) x6 (42)
Ряд 26: (5 сбн, уб) x6 (36)
Ряд 27: (4 сбн, уб) x6 (30)
Ряд 28: (3 сбн, уб) x6 (24)
Тело
Ряд 1: 6 сбн в КА (6)
Ряд 2: пр в каждую петлю (12)
Ряд 3: (1 сбн, пр) х6 (18)
Ряд 4: (2 сбн, пр) х6 (24)
Ряд 5: (3 сбн, пр) x6 (30)
Ряд 6: (4 сбн, пр) x6 (36)
Ряд 7: (5 сбн, пр) x6 (42)
Ряд 8: (6 сбн, пр) x6 (48)
Ряд 9-18: 10 рядов 48 сбн
Ряд 19: (6 сбн, уб) x6 (42)
Ряд 20: 42сбн
Ряд 21: (5 сбн, уб) x6 (36)
Ряды 22: 36 сбн (36)
Ряд 23: (4 сбн, уб) x6 (30)
Ряд 24: 30 сбн (30)
Ряд 25: (3 сбн, уб) x6 (24)
Ряд 36: 24 сбн (24)
Передние лапки (2 детали)
Ряд 1: 6 сбн в КА (6)
Ряд 2: пр в каждую петлю (12)
Ряд 3: (1 сбн, пр) х6 (18)
Ряд 4: (2 сбн, пр) х6 (24)
Ряд 5-8: 4 ряда 24 сбн
Ряд 9: 12 сбн, 6 уб (18)
Ряд 10: 18 сбн
Ряд 11: 14 сбн, 2 уб (16)
Ряд 12-22: 11 рядов 16 сбн (в 13-ом ряду- смена цвета)
Ряд 23: (6 сбн, уб) x2 (14)
Ряд 24: 14 сбн
Набить наполнителем на ⅔.
Задние лапки (2 детали)
Ряд 1: 6 сбн в КА (6)
Ряд 2: пр в каждую петлю (12)
Ряд 3: (1 сбн, пр)х6 (18)
Ряд 4: (2 сбн, пр)х6 (24)
Ряд 5: (3 сбн, пр) x6 (30)
Ряд 6: (4 сбн, пр) x6 (36)
Ряд 7-8: 2 ряда без изменений (36) (в 7-м ряду- смена цвета)
Ряд 9: (4 сбн, уб) x6 (30)
Ряд 10: 30 сбн
Ряд 11: (2 сбн, уб) х6, 6 сбн (24)
Ряд 12: 24сбн
Ряд 13: (1 сбн, уб) x6, 6 сбн (18)
Ряд 14-23: 10 рядов (18)
Ряд 24: (4 сбн, уб) х3 (15)
Ряд 25: 15 сбн
Набить наполнителем на ⅔.
Мордочка (2 детали)
Состоит из двух деталей.
Ряд 1: 6 сбн в КА (6)
Ряд 2: пр в каждую петлю (12)
Ряд 3: (1 сбн, пр) x6 (18)
Ряд 4: (2 сбн, пр) x6 (24)
Ряд 5: (3 сбн, пр) x6 (30)
Ушки (2 детали)
Ряд 1: 6 сбн в КА (6)
Ряд 2: (1 сбн, пр) х3 (9)
Ряд 3: 9 сбн
Ряд 4: (2 сбн, пр) х3 (12)
Ряд 5: 12 сбн
Ряд 6: (3 сбн, пр) x3 (15)
Ряд 7: 15 сбн
Ряд 8: (4 сбн, пр) x3 (18)
Ряд 9: 18 сбн
Хвост
Ряд 1: 6 сбн в КА (6)
Ряд 2: пр в каждую петлю (12)
Ряд 3-30: 12 сбн (28 рядов)