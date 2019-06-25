Вязаный котенок крючком

Вязаная игрушка милый котенок амигуруми от Светланы Будариной. Для изготовления котика используйте хлопковую или акриловую пряжу и подходящий по размеру крючок. Высота готового котенка около 19 см.

Instagram: @svetlana_b_workshop

Материалы:

Пряжа из Троицка «Кроха» (20% шерсть, 80% акрил, 50 г/135 м)

Крючок 2.5-3.0 мм

Пластиковые глазки и носик на безопасном креплении

Наполнитель

Условные обозначения:

КА — кольцо амигуруми

вп — воздушная петля

сбн — столбик без накида

пр — прибавка

уб — убавка

(…) хn раз – повторить указанное в скобках n раз

(12) – количество петель в конце ряда

Описание вязания котенка амигуруми

Голова

Ряд 1: 6 сбн в КА (6)

Ряд 2: пр в каждую петлю (12)

Ряд 3: (1 сбн, пр) x6 (18)

Ряд 4: (2 сбн, пр) x6 (24)

Ряд 5: (3 сбн, пр) x6 (30)

Ряд 6: (4 сбн, пр) x6 (36)

Ряд 7: (5 сбн, пр) x6 (42)

Ряд 8: (6 сбн, пр) x6 (48)

Ряд 9: (7 сбн, пр) x6 (54)

Ряд 10: (8 сбн, пр) x6 (60)

Ряды 11-22: 60 сбн (60) — 12 рядов

Ряд 23: (8 сбн, уб) x6 (54)

Ряд 24: (7 сбн, уб) x6 (48

Ряд 25: (6 сбн, уб) x6 (42)

Ряд 26: (5 сбн, уб) x6 (36)

Ряд 27: (4 сбн, уб) x6 (30)

Ряд 28: (3 сбн, уб) x6 (24)

Тело

Ряд 1: 6 сбн в КА (6)

Ряд 2: пр в каждую петлю (12)

Ряд 3: (1 сбн, пр) х6 (18)

Ряд 4: (2 сбн, пр) х6 (24)

Ряд 5: (3 сбн, пр) x6 (30)

Ряд 6: (4 сбн, пр) x6 (36)

Ряд 7: (5 сбн, пр) x6 (42)

Ряд 8: (6 сбн, пр) x6 (48)

Ряд 9-18: 10 рядов 48 сбн

Ряд 19: (6 сбн, уб) x6 (42)

Ряд 20: 42сбн

Ряд 21: (5 сбн, уб) x6 (36)

Ряды 22: 36 сбн (36)

Ряд 23: (4 сбн, уб) x6 (30)

Ряд 24: 30 сбн (30)

Ряд 25: (3 сбн, уб) x6 (24)

Ряд 36: 24 сбн (24)

Передние лапки (2 детали)

Ряд 1: 6 сбн в КА (6)

Ряд 2: пр в каждую петлю (12)

Ряд 3: (1 сбн, пр) х6 (18)

Ряд 4: (2 сбн, пр) х6 (24)

Ряд 5-8: 4 ряда 24 сбн

Ряд 9: 12 сбн, 6 уб (18)

Ряд 10: 18 сбн

Ряд 11: 14 сбн, 2 уб (16)

Ряд 12-22: 11 рядов 16 сбн (в 13-ом ряду- смена цвета)

Ряд 23: (6 сбн, уб) x2 (14)

Ряд 24: 14 сбн

Набить наполнителем на ⅔.

Задние лапки (2 детали)

Ряд 1: 6 сбн в КА (6)

Ряд 2: пр в каждую петлю (12)

Ряд 3: (1 сбн, пр)х6 (18)

Ряд 4: (2 сбн, пр)х6 (24)

Ряд 5: (3 сбн, пр) x6 (30)

Ряд 6: (4 сбн, пр) x6 (36)

Ряд 7-8: 2 ряда без изменений (36) (в 7-м ряду- смена цвета)

Ряд 9: (4 сбн, уб) x6 (30)

Ряд 10: 30 сбн

Ряд 11: (2 сбн, уб) х6, 6 сбн (24)

Ряд 12: 24сбн

Ряд 13: (1 сбн, уб) x6, 6 сбн (18)

Ряд 14-23: 10 рядов (18)

Ряд 24: (4 сбн, уб) х3 (15)

Ряд 25: 15 сбн

Набить наполнителем на ⅔.

Мордочка (2 детали)

Состоит из двух деталей.

Ряд 1: 6 сбн в КА (6)

Ряд 2: пр в каждую петлю (12)

Ряд 3: (1 сбн, пр) x6 (18)

Ряд 4: (2 сбн, пр) x6 (24)

Ряд 5: (3 сбн, пр) x6 (30)

Ушки (2 детали)

Ряд 1: 6 сбн в КА (6)

Ряд 2: (1 сбн, пр) х3 (9)

Ряд 3: 9 сбн

Ряд 4: (2 сбн, пр) х3 (12)

Ряд 5: 12 сбн

Ряд 6: (3 сбн, пр) x3 (15)

Ряд 7: 15 сбн

Ряд 8: (4 сбн, пр) x3 (18)

Ряд 9: 18 сбн

Хвост

Ряд 1: 6 сбн в КА (6)

Ряд 2: пр в каждую петлю (12)

Ряд 3-30: 12 сбн (28 рядов)